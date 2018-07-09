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Pazarcıların kavgası: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 22:29 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kapalı pazar yerinde iki esnaf aile arasında çıkan kavgada 6 kişi aldığı darbelerle yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Pazarcıların kavgası: 6 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kapalı pazar yerinde iki esnaf aile arasında çıkan kavgada 6 kişi aldığı darbelerle yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay akşam saatlerinde, Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde kurulu kapalı pazarda meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılık yapan A.N. ve B.Ç. arasında tartışma çıktı. İki pazarcı esnafı arasındaki tartışmaya ailelerinin de katılmasıyla kavga çıktı. Taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı. Pazar alanı savaş meydanına dönerken, olay yerine gelen polis ekipleri müdahalede bulundu. Aldıkları darbelerle yaralanan 6 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. Polis, 4 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma başlattı.

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Pazarcıların kavgası: 6 yaralıPazarcıların kavgası: 6 yaralıPazarcıların kavgası: 6 yaralı

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