Pazarcıyı kuru üzümü eksik tarttığı iddiasıyla öldüren sanığa, müebbet

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Bor ilçesinde, semt pazarında satın aldığı kuru üzümü eksik tarttığı iddiasıyla pazarcı Esat Kıran'ı (29) boğazından bıçaklayarak öldüren İbrahim Binyıldız (65), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 29 Kasım'da babasıyla ilçe merkezindeki semt pazarında kuru üzüm alan İbrahim Binyıldız, iddiaya göre, aldığı ürünü eksik tarttığını belirterek pazarcı Esat Kıran'la tartıştı. Diğer esnafın araya girmesiyle ayrılan taraflardan İbrahim Binyıldız, babasını eve bıraktıktan sonra pazara döndü. Binyıldız, tekrar tartıştığı Kıran'ı boğazından bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Esat Kıran, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan şüpheli İbrahim Binyıldız sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
'KAZAYLA OLDU' SAVUNMASI
Niğde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nda açılan davada tutuklu yargılanan İbrahim Binyıldız, karar duruşmasına avukatlarıyla katıldı. Son savunmasını yapan Binyıldız, pişman olduğunu, maktulü öldürmek istemediğini ve cinayeti kazayla işlediğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığı, haksız tahrik indirimi uygulamadan ömür boyu hapis cezasına çaptırdı.
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