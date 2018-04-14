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Pazarda 2 kişiyi vurdu, evde yangın çıkarıp, 1 kişiyi rehin aldı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

YARALI REHİNE OLAYI ANLATTI Cezaevi firarisi Yakup D.

YARALI REHİNE OLAYI ANLATTI
Cezaevi firarisi Yakup D. tarafından rehin alındıktan sonra bacağından vurularak yaralanan Mehmet Macit Mekikçi olayı şöyle anlattı:
"Pazar yerinde kayınpederini vurduktan sonra eve geldi. Ben de aynı binada oturuyorum kayınpederinin ev sahibiyim. Beni rehin aldı, silahı kafama dayayıp bahçeye çıkardı. Sonra evi ateşe verdi, ahşap ev hızla yanmaya başladı. Dışarıda bir sürü polis varmış, benim haberim yoktu. İkna etmeye çalıştım, beni bırakması için ama dinlemedi. Evin patlayacağını söyledim öyle dışarı çıkmayı kabul etti. Beni dışarıya çıkardı, sokağın başına kadar götürdü. Polisler de arkamızdan geldi. 2 saat polis dil döktü ama ikna olmadı. Sonra ne olduysa ben yerde otururken beni vurdu. Sağ dizimden yaralandım, sonra da polisler onu etkisiz hale getirdi."

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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