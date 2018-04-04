Pazarda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan Çarşamba Pazarı’nda yaşanan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi Çarşamba Pazarı’nda meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde iki esnaf grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı gören diğer kişiler hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay kısa sürede sonlandırıldı. Öğleden sonra iddiaya göre, kavga eden gruptaki bazı kişiler, sabah tartıştıkları kişilerden biri olan 23 yaşındaki Adem İ.’nin tezgahına gelerek burada genç adama saldırmaya başladı. Çıkan kavgada Adem İ. herkesin gözü önünde bıçaklandı. Olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Bıçakla yaralanan Adem İ. pazar yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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