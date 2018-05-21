Pazarda izinsiz tezgah açanlar ile zabıta tartışması

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, pazarda izin almadan tezgah açanlar, kendilerini uyaran zabıta memurlarıyla tartıştı. Fenalaşan 1 kişi, hastaneye kaldırılırken, tartışmada sinirlenen pazarcı kadın, elindeki fideleri yere attı. Gerginliğin ardından ihbarname makbuzu kesilerek, pazarda 1 günlük satış yapılmasına izin verildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinden Bolu'ya gelerek, İhsaniye Mahallesi'nde pazartesi günü kurulan pazarda tezgah açanlar, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince uyarıldı. Zabıta memurları, satış yapılan yerin tahsisli olmadığını belirterek, tezgahın kaldırılmasını istedi. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen kişiler ile zabıtalar arasında tartışma çıktı. Gerginlik sırasında rahatsızlanan 1 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zabıta, uyarılara rağmen pazarcıların tezgahlarını kaldırmaması üzerine polise haber verdi. Tepki gösteren pazarcı kadın ise elindeki fideleri yere atarken, sadece 1 günlüğüne satış yapmalarına izin verilmesini istedi. Tartışmalar sırasında hala fide satışının yapılması da dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat süren gerginliğin ardından fide satışı yapanlar, hakkında ihbarname makbuzu kesilerek, 1 günlük satış yapmalarına izin verildi.