Pazardaki pompalı cinayette ömür boyu hapis (Arşiv)

Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, internet sipariş verdiği pompalı tüfekle pazarda sebze meyve satan dayısı Ahmet Kahya'yı (69) öldüren Ramazan Kabaağaç (38), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Antalya'da oturan Ramazan Kabaağaç, internetten pompalı tüfek siparişi verdi. Silahı 21 Ekim 2016 tarihinde sabah saatlerinde kargodan teslim alan Ramazan Kabaağaç, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde kurulan cuma pazarına geldi. 76 Sokak'taki pazar yerinde pompalı tüfeği kutusundan çıkaran Ramazan Kabaağaç, tezgahta sebze ve meyve satan dayısı Ahmet Kahya'ya önce 2 el ateş etti. Ahmet Kahya'nın eşi, Ramazan Kabaağaç'ın önüne geçip siper oldu. Fakat Ahmet Kahya tezgahın yanına gelip yerdeki dayısına bir el daha ateş edip kaçtı. Olaydan bir süre sonra yakalanıp tutuklanan Kabaağaç hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Kabaağaç, müştekiler öldürülen Ahmet Kahya'nın kızları Seher Esen, Selma Cingiz, Fatma Duran, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Son sözleri sorulan Ahmet Kabaağaç, tüfeği kredi kartına taksitle 350 TL'ye aldığını, olay yerine geldiğinde kargo kutusundan çıkarıp cinayeti işlediğini, dayısını evlenmesini engellediği için öldürdüğünü söyledi. Yargılamanın ardından mahkeme heyeti, Ramazan Kabaağaç'ı 'tasarlayarak kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Cinayet, Kahya'nın tezgahının karşısındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

