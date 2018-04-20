Pedagog Gözde Erdoğan yeni kitabı 'Hayat Oyunla Başlar' okurlarıyla buluştu

ANKARA, (DHA) - PEDAGOG Gözde Erdoğan'ın 4. yeni kitabı 'Hayat Oyunla Başlar' iki seri ile okurlarıyla buluştu.
'Hayat Evde Başlar', 'Mıstık Parkı' ve 'İstila Edilen Çocuklar' kitaplarıyla ebeveynlere yol gösteren ve çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları için yöntemler sunan Pedagog Gözde Erdoğan, yeni kitabı 'Hayat Oyunla Başlar' ile çocukların yaratıcılıkta sınır tanımayan oyunlarının kapılarını ebeveynler için araladı. Kitabın çocuklarla daha iyi iletişim kurmak isteyen tüm anne babalar için bir başvuru kitabı niteliğinde olduğu belirtildi.
'Hayat Oyunla Başlar' iki ayrı kitapla iki ayrı yaş kırılımını hedef alırken 0-3 yaş ile çocuklarla iletişim kurmada oyunun önemini ortaya koyduğu öğrenildi.
Çocuklarla birlikte güzel ve kaliteli zaman geçirme imkanı sağlayacak pek çok oyunun da yer aldığı kitapla bir oyunun aslında ne kadar farklı anlamlar taşıdığı, çocuklarla ilişinin nasıl geliştirdiği ve oyunların öğretici yönünü de keşfedilmesi yer aldı. 3-6 yaş içinse doğru iletişim metotlarını ve eğitimi oyunların ince ayrıntılarıyla buluşturdu.
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