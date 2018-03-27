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Pekin’de hava kirliliği tehlikeli boyutlarda

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 12:46 | Son Güncelleme

Çin’in başkenti Pekin’deki hava kirliliği seviyesi son iki günde tehlikeli boyutlara ulaştı.Çin’in başkenti Pekin’deki hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı.

Çin’in başkenti Pekin’deki hava kirliliği seviyesi son iki günde tehlikeli boyutlara ulaştı.
Çin’in başkenti Pekin’deki hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Hava kirliliği nedeniyle şehirde turuncu alarm verilirken, Pekin Belediyesi önceki gün başlayan hava kirliliğinin yarın geceye kadar süreceğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütünün havadaki zararlı partikül oranını ölçen PM, 2.5 değerinde "sağlıklı" kabul ettiği 25 eşik değerinin 330’ün üzerine çıktığı kentte yerel yetkililer, halka mecbur olmadıkça dışarıya çıkmama uyarılarında bulunurken, Başkente komşu Hebei eyaleti ve Tianjin kentinde de yoğun hava kirliliği görüleceği açıklandı.
Tianjin Belediyesi de uyarı seviyesini sarıdan turuncuya yükseltti. Kentte araçlara yönelik plaka sınırlandırmasının sıkılaştırıldığı ve civardaki fabrikaların üretimlerini azaltacağı belirtilirken, okullara da açık hava aktivitelerinin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Çin’deki hava kirliliği uyarı sistemi en yüksekten en alçağa kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere dört kademeden oluşuyor.

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