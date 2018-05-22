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Pelda K.’nın çocukları için Aile Bakanlığı devreye girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 04:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da kendisini kaçıran dayısının oğlu tarafından 18 yaşındayken öldürüldüğü öne sürülen 2 çocuk annesi Pelda K.’nın çocukları için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi.

Pelda K.’nın çocukları için Aile Bakanlığı devreye girdi

Adı Kürtçe “yeşeren yaprak” anlamına gelen Pelda K. henüz 12 yaşında bir ortaokul öğrencisiyken dayısının oğlu Hüseyin O. tarafından kaçırıldı. 1 yıl sonra ortaya çıktığında ise hamileydi. 18’ine gelmeden 2 çocuk annesi oldu. Geçen yıl ise evinde kalbine giren kurşunla can verdi. Pelda ile imam nikâhıyla yaşayan Hüseyin O. “Eve girdiğimde kanlar içerisinde yatıyordu” diyerek intihar ettiğini öne sürdü. Ancak tanıklar Hüseyin O. ve ağabeyi eve girdikten sonra silah sesinin duyulduğunu anlattı.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Pelda’yı kendisini aldattığı iddiasıyla öldürdüğü ileri sürülen Hüseyin O. ve ağabeyi hakkında “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Pelda K.’nın 3 yaşındaki kız ve 5 yaşındaki erkek çocuğunu koruma altına almak için çalışma başlattığı öğrenildi. Ayrıca bakanlık 3 Temmuz’da Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada müdahil olmak için mahkemeye dilekçe verdi. Pelda’nın ilk çocuğunun dedesi üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
pelda k. Diyarbakır cinayet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

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