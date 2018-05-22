Pelda K.’nın çocukları için Aile Bakanlığı devreye girdi

Adı Kürtçe “yeşeren yaprak” anlamına gelen Pelda K. henüz 12 yaşında bir ortaokul öğrencisiyken dayısının oğlu Hüseyin O. tarafından kaçırıldı. 1 yıl sonra ortaya çıktığında ise hamileydi. 18’ine gelmeden 2 çocuk annesi oldu. Geçen yıl ise evinde kalbine giren kurşunla can verdi. Pelda ile imam nikâhıyla yaşayan Hüseyin O. “Eve girdiğimde kanlar içerisinde yatıyordu” diyerek intihar ettiğini öne sürdü. Ancak tanıklar Hüseyin O. ve ağabeyi eve girdikten sonra silah sesinin duyulduğunu anlattı.
Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Pelda’yı kendisini aldattığı iddiasıyla öldürdüğü ileri sürülen Hüseyin O. ve ağabeyi hakkında “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Pelda K.’nın 3 yaşındaki kız ve 5 yaşındaki erkek çocuğunu koruma altına almak için çalışma başlattığı öğrenildi. Ayrıca bakanlık 3 Temmuz’da Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada müdahil olmak için mahkemeye dilekçe verdi. Pelda’nın ilk çocuğunun dedesi üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın
Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3’ü çocuk 8 yaralı
Ölümcül gaz taşıyan bulutlar şehri kapladı
Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı
TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
Okuyucu Yorumları 0 yorum