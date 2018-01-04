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'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 21:30 | Son Güncelleme 5 saat önce

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi isimli grup kadınlara özel’pembe otobüs’ isteği ile kentin 7 ayrı noktasında imza kampanyası başlattı. İmza toplayanların erkek olması sosyal medyada tepki çekti.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından Beşyol Meydanı Dabbağoğlu Parkı olmak üzere kentin 7 ayrı noktasına kurduğu stantlarla, kadınlara özel ’Pembe otobüs istiyoruz’ imza kampanyası başlatıldı. Stantlarda, bir günde 16 bine yakın imza toplanırken, erkeklerin katılımının da yüksek olduğu belirtildi.

İmza kampanyasına destek verenler, böyle bir uygulamanın Van için çok iyi olacağını, kadınların ayrı otobüslerle seyahat etmeleri ile ilgili başlatılan kampanyayı da desteklediklerini söylediler. Kampanyayı yürüten Van Sivil Dayanışma İnsitayitifi üyesi Kadri Elvan, ulaşımda yaşanan zorluğun ve sıkıntının ceremesini yaşlıların, çocukların ve kadınların çektiğini belirtti.

Elvan, "Bu uygulamayı Van'ımızda gerek erkekler, gerekse kadınlar daha rahat seyahat etsinler diye başlattık. Burada isteyen karma yolculuğu da tercih edecek. Ama kadınlara rahat edebilmeleri adına onlara özel pembe otobüsün tahsis edilmesi çok daha iyi olacak. Bizler de bu uygulamayı destekliyoruz ve bu nedenle kentin 7 ayrı noktasına kurduğumuz stantlarla kadınlara özel ’Pembe otobüs’ istiyoruz kampanyası başlattık. Eminim, toplumun çoğunluğunun teveccühleri de bu yöndedir. Kampanyamız bugün başladı. Yoğun bir ilgi var. Kampanyamız cumartesi gününe kadar devam edecektir. İnşallah bu kampanyayla istediğimizi elde ederiz" dedi.

SOSYAL MEDYA'DA TEPKİ ÇEKTİ

Van'da pembe otobüs için imza toplayanların ve imza atanların büyük çoğunluğunun erkek olması tepkilere neden oldu.

İşte sosyal medyada yer alan tepkilerin bazıları;

Malataya'da kadınlara özgü 'pembe trambüs' dönemi
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Anahtar Kelimeler:
erkek Van OTOBÜS Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
burası iran ve ya arabistanmı yobazlar. ..
@sonerim87 laa Soner sen çağdaşmışsın yobaz değilmişsin madem gönder karını kızını bacını otobüslerde bi güzel ellesinler bellesinler..sen de çağdaşlığını ispat etmiş olursun..Plajlarda karısını kızını muz gibi soyan deyyuslar..sizler böyle otobüslerden tabi ki rahatsız olacaksınız..
@hinterlandtime seni çok ellemişler belli kurslarda yobaz deyyus; anneni kimler elledide senin gibi karışık artık yobaz olarak doğdun...
@hinterlandtime bence erkekler namuslu ve iffetli davransalar daha iyi değilmi sizlerinde anaları bacıları yok muonların başına gelmesini istemediğiniz olumsuz hareketleri sizlerde yapmasanız
@metineralp77 kendin söylüyorsun bak o sözde din eğitimi verilen kaçak kurslarda neler olduğunu. Ya biraz akıllı olun kardeşim be Allahu teala beyni neden verdi size?
bundan su sonuç çıkar biz erkekler kendimize sahip olamayız pembe otobüse binen kurtulur ötekilere tecavüz edersek suç bizim değil pembe otobüse binseydi deriz anlamı çıkar kadınları cinsel obje değil ana- bacı olarak bakmayı öğrenmesini sağlayın....M Doğan
tek kelimeyle mukemmel bir yorum. bu haberin toplumumzdaki kadinq ve kiza bakış acısını belirten iyi bir yorum. tamamen katiliyorum
Cehalet böyle birşey.
Beyninize pembe bir oda lazım
bunların pembelik ruhunda var
PEMBE OTOBÜSE İMZA VERENLERDE PEMBE BENCE !? anlayanlar anladı !!!
kadınlardan korunmak isteyebilirler :) geri kalmış yobazlar
@vasily_zaytsev_1960 genç bi kız görünce de yiyecek gibi bakan bu güruh işte. yaşından başından da utanmadan dikerler gözlerini. pembe otobüsmüş
mal yaslilar cocuklar kadinlar ulasimda zorluk yasiyo diyosun eee geriye kim kaldi normal yasya ki erkekler insan degil zaten butun duzeni bozanda onlar siz pembe otobus koyun ama sakin zorluklari cozmel icin sefer sayisini otobus sayisini cogaltmayin,yaslilarda binecekmi pembe otobuse
bayanlar islama göre yarım insandır.. erkekler kadın üzerinde hakimdir. karşı çıkan kafirdir.. NİSA Suresi 34... Erkekler, kadınlardan üstündür, çünkü Allah onları bir çok şeylerde kadınlardan üstün etmiştir, çünkü onlar, kadınları, mallarıyla geçindirirler, doyururlar; iyi kadınlar da itaatli olurlar ve Allah, onların hakkını nasıl korumuşsa onlar da, kocaları yanlarında olmasa bile, iffetlerini korurlar. Kadınlarınızın serkeşliğinden korkunca onlara öğüt verin, onları yatakta yalnız bırakın, dövün onları. Fakat itaat ettikleri takdîrde de aleyhlerine bir sebep araştırmayın,
@eray3192 yahu aç bir oku bakalım, o dövün diye yazdığının, aslında 49 anlamı olan ve en yaygın anlamının uzaklaştırak olduğunu. Zina eden kadına 100 sopa ceza yazılan kitapta, şüpheye sınırsız ceza mı? Orada Yaradan insanların bazı insanlara bazı yönleri ile üstün olduğunu anlatır. Peygamberin hayatını da mı bilmiyorsun? Hz. Hatice kervanları olan çok zengin bir kadındı ve 40 yaşında iken peygamberle evlendi. Hz.Ayşe başkumandan olarak savaşa gitti. Daha ister misin kardeşim? Oku, yetinme hep oku. Allah akıl ve gönül gözünü açsın senin ve tüm sen gibilerin. Enbiya 10 u da oku ve şirkten kork.
@eray3192 kardeş 600 yılında deveye biniyolardı. sen bu kafayla zaten israile köle olmaya devam edersin. bi tane müslüman memleket göster medeni olan
Bu zihniyetteki gerici yobaz tipler ile aynı ülkede yaşamak istemiyorum, bunlarda her türlü cinsi sapıklık ahlaksızlık bulunur. Ne günlere kaldık bu cahil tipler yüzünden....
bunların zihniyeti +18 iyice sapıttılar önlem almak lazım bu imza toplayanların imza atanların isim lerini alıp tek tek hadım etmek lazım
ZAVALLI EZİKLER
kadınlar çocuklar ve yaşlılar cenemesini çekiklerine inanıyorsanız kalkıp yer verin o zaman insanlıktan nasibini almamış mahluklar
VANLI ERKEKLERİN KADINLARDAN BU KADAR ÇOK KORKTUĞUNU BİLMİYORDUM.
Penbe zihniyetli penbe sabıklar sürüsü.
niye o adamlar mini etek giymemişler
60 yaşındaki ihtiyarların 12 yaşındaki kız çocuklarıyla başlık parası karşılığı evlendiği yerde pembe otobüs istiyorlarmış. Reklam kokan hareketler bunlar..
ben aslında bu kafadaki erkeklerle aynı otobüsde olmayı istemem ne zamanki medeni olurlar kadını da insan olarak görürler o zaman aynı otobüsde yolculuk yapabilirler ,,dünyaya da rezil oluyoruz ne sapık erkekleriniz var diye
dengesizler
devlet ses çıkarmazsa,daha çok renkler görür bu millet
Ahlaki seviyemiz ne kadar düşük ki, erkekler potansiyel ırz düşmanı kabul ediliyor. Müslüman nefsine hakim ol!
yaş 60 oldunmu artik tercih pembe
Bu otobus eşcinsellik, biseksüellik ve homoseksüellik gibi insanda tanımlanan üç yönelimi tetikler !! Araplar gibi TURKLER de "SAPIK"" bir halk olabilir!!! TANRI neden bayan ve erkek YARATTI KI?
kabe de bile kadın erkek birlikte tavaf ediyor bre gafiller. kabe ye de pembe mavi otobüsler koyun da öyle tavaf etsinler.
Bence pembe otobüs uygulamasi getirilmeli. Ancak bayanlara degil, bunlarin zihniyetindeki tüm pez.lere tahsis edilmeli. Bu sayede kimlerin bu tarz pez. oldugunu halk bilmeli. Ekstradan hizmete acilan otobüsün ücreti, calisan personelin ucreti, kisacasi devlete yaptirdiklari ekstra masrafin ücretide bu pez.lerden kesilmeli. Bu sartlarda pembe otobüse evet...
ne beklenir ki minnetsiz şükürsüz ve de cahil bi kentten yazık 3 yıldır orda yaşıyorum DEVLETİMİZİN yaptığı yatırımlara yazık...
Kestirip kendileri binecek herhalde... :)
çağdaşlıkla yada yobazlıkla alakası yok kadınlar otobüste çekiniyo o yüzden kimseyi yanına yanaştırmıyo zaten otobüsler dolu bide onların yüzüne hiç binemiyoruz
Bunlar dinle ilgisi olmayan pkk sempazitanı kişiler ortalık kızdırıyorlar
Ya bırakın sıkıntı yok ne istiyorlarsa verin..Amcalara verin pembe otobüsü kendileri gibi heriflerle kıllı yolculuklar dileriz.Hadi naş. :DD
akpnin iktidarda olduğundan beri başardığı tek şey. ne biliyor musunuz? çünkü ülkenin içerisinde saklanan bir SAPIK kitlesi varmış onları ortaya çıkardılar.. adamlar şorttan, kottan haz alıyorlar.. sapiklar.. ruh hastası, şizofrenik manyaklar.. Kendilerini dizginliyemiyorlar, bu yüzden kadınları kapatıyorlar..
millet bir kac yil sonra marsta kaloni kurmanin pesinde .higgs parcacigi ile ugrasiyor biz neyin pesindeyiz orta cag sonrasi geri kalmamizi saglayan nedenler hala onumuze cikiyor . kimsede demiyorki tacizi kabaligi bitirelim egitimle cozum uretelim . cozumlerin adi hic degismiyor .. yasak yasak yasak
içlerinde SAPIK düşünceler taşıyorlar ki,pembe otobüs istiyorlar.
ya size ne isteyen biner
Pembe olmayan otobüsde artık erkek im sananlar postu deldirir bundan sonra
ulaşımı düzeltin halkı üç beş otobüscüye dolmuşcuya peşkeş çekmeyin demiyorlar da pembeli kırmızılı otobüs istyorlar
kadınlara ayrı ortam açacağınıza erkekler olarak adam olalım dürüst insan olalım kimseye sarkmayalım diye erkeklere bağırsanız uyarsanız daha iyi olmazmı sapık ruhlar resmen biz sapıgız bize yaklaşmayın diyorsunuz demekki vanda otobus fazlalığı var istanbula gönderin
kadın nedir biliyorlar mı ki sorsak ne cevaplar verirler.kendini eğitememiş insanlığa zararlı varlıklar.otobüste kadın nedir diye kitap okumaya teşvik eden stand aç desen o ne derler.
Bence bu kadınlar sokağa çıkmasın ayrı otobüs isteyen yarın sokağada çıkamaz.
9yasindaki kız evlensin diyen , tecavuze uğrayan "yurt"taş la ra bir kerecik oldu diyenler böyle kararlarla sadece sapikliklarini gizlemeyi umuyor
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