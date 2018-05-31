HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Pencere yanındaki koltuğa çıkan küçük yusuf 7. kattan düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 15:26 | Son Güncelleme

GÖNGÖREN'de 7.

Pencere yanındaki koltuğa çıkan küçük yusuf 7. kattan düştü

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) GÖNGÖREN'de 7. katta bulunan mutfak penceresinden aşağı düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay dün öğle saatlerinde Tozkoparan Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit ve Figen Günay çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2,5 yaşındaki Yusuf Günay 7. katta bulunan mutfak penceresi önündeki koltuğa çıktı. Açık olan penceredeki sinekliğe yaslanan çocuk bir anda 7. kattan aşağıya beton zemine düştü. Çocuğunun düştüğünü farkeden anne Figen Günay ve ablası büyük bir korkuyla aşağı koştu. Annesinin kucağına aldığı küçük Yusuf o sırada yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayı anlatan apartman görevlisi, "Burada oturuyorduk. Bir an da bir bağırtı duydum, baktım annesiydi. Kucağındaydı. Yoldan geçen sivil araca bindirip götürdüler" diye konuştu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Küçük çocuğun beton zemine düştüğü anlar binanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde çocuk büyük bir hızla beton zemine düşüyor. Yerde hareketsiz yatan çocuğun yanına yaklaşık 1 dakika sonra annesi ve ablası geliyor. Annesi düşen çocuğu kucağına alırken, bu sırada çevredeki vatandaşlarında yardıma geldiği görülüyor.

ANNESİ GÖRMÜŞ, YETİŞEMEMİŞ

Yaşanan olayı anlatan babannesi Emine, "Annesi o sırada yemek yapıyormuş. Çocuk da yanındaymış. Kanepeye çıkmış araba sürüyormuş cam kenarında. Cam açık tel de kapalıymış, bir bakmış ayaklarını görmüş, yetişememiş" diye konuştu.

"İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLUYOR"

Acılı baba Ümit Günay ise, "Biz genelde kapalı tutuyorduk. O an dalgınlıkla açık bırakılmış. Annesi de yemek yapıyor o sırada görüyor tutmaya çalışıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Annesi aşağıdan geçen bir araçla Zeytinburnu'nda bir hastaneye yetiştirmiş. Yoğun bakımda 1-2 saat durduktan sonra vefat ediyor." dedi.

Adli Tıp Kurumun'dan alınan küçük Yusuf 'un cenazesi Zeytinburnu'nda bulunan Bircan Eresin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı'na defnedildi.

(FOTOĞRAF)

Pencere yanındaki koltuğa çıkan küçük yusuf 7. kattan düştüPencere yanındaki koltuğa çıkan küçük yusuf 7. kattan düştüPencere yanındaki koltuğa çıkan küçük yusuf 7. kattan düştüPencere yanındaki koltuğa çıkan küçük yusuf 7. kattan düştü

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştuİstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Minibüste 121 kilo esrar ele geçirildiMinibüste 121 kilo esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

İlginizi Çekebilir

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

Diyarbakır'da kan donduran olay! PKK'lı teröristler, katlettiği kepçe operatörünü, daha önce de kaçırıp, işkence yapmış

Diyarbakır'da kan donduran olay! PKK'lı teröristler, katlettiği kepçe operatörünü, daha önce de kaçırıp, işkence yapmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.