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Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evlerinin penceresinden aşağı bakmak isterken beton zemine düşen küçük çocuk ağır yaralandı.Kemalpaşa Mahallesi’nde bir apartmanın ikinci katında ikamet eden 7 yaşındaki Orhan Ü., pencereden dışarı bakmak istediği sırada dengesini kaybederek düştü.

Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evlerinin penceresinden aşağı bakmak isterken beton zemine düşen küçük çocuk ağır yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi’nde bir apartmanın ikinci katında ikamet eden 7 yaşındaki Orhan Ü., pencereden dışarı bakmak istediği sırada dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşerek ağır yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi ailesi yaptı. Özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

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