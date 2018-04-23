Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde evlerinin penceresinden bakmak isterken ikinci kattan beton zemine düşen 7 yaşındaki Orhan Ü. ağır yaralandı.
İnegöl Kemalpaşa Mahallesi Çilek Sokak'taki apartmanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden dışarı bakmak isterken dengesini kaybeden Orhan Ü. beton zemine düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşerek ağır yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi ailesi yaptı. Özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk, burada tedavi altına alındı. Kafasından aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesi bulunan Orhan Ü. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Meral Akşener'e büyük şok!
Ermenistan karıştı! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü
Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!
İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum