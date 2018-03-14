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Pencereden düşüp ölen minik Melek, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da dün 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşüp yaşamını yitiren Melek Beyhan (4), otopsinin ardından toprağa verildi.

Pencereden düşüp ölen minik Melek, toprağa verildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da dün 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşüp yaşamını yitiren Melek Beyhan (4), otopsinin ardından toprağa verildi. Minik kızın gözaltına alınan Özbek bakıcısı A.O. ise serbest bırakıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5124 Sokak'ta bulunan Ömer Bayram Apartmanı'nda meydana geldi. Beyhan ailesinin iki çocuğundan Melek Beyhan, 4'üncü kattaki evlerinin açık penceresinden düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Minik Melek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Melek Beyhan'ın ölümüyle ilgili Özbek asıllı bakıcısı A.O., 'taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten gözaltına alındı. İddiaya göre minik Melek, bakıcısı A.O. lavaboda olduğu sırada evin penceresinden beton zemine düşüp yaşamını yitirdi.
Minik Melek'in cenazesi, otopsinin ardından dün akşam saatlerinde yakınları tarafından alınarak Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocuğun bakıcısı A.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Pencereden düşüp ölen minik Melek, toprağa verildi

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