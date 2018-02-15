Pencereden kız arkadaşının odasına girdi, babasına yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı Ş.Ö.'nün (15) hediyesini vermek için pencereden odasına giren R.O.A. (19) kızın babasını karşısında görünce pencereden atladı. Bacağı incinen R.O.A.'yı yakalayan baba, genci jandarmaya teslim etti. R.O.A. hakkında 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'reşit olmayan çocuğa cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Gümüşova'da, R.O.A., dün gece kız arkadaşının 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak istedi. R.O.A. hediyesini alarak kız arkadaşı Ş.Ö.'nün evine gitti. Ş.Ö.'nün evden çıkamaması nedeniyle pencereden eve giren R.O.A.'nın çıkardığı sesleri duyan kızın babası, odaya girdi. Aniden kız arkadaşının babasını karşısında gören R.O.A., pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak atladığı sırada bacağı incinen R.O.A. kaçamadı. Ş.Ö.'nün babası R.O.A.'yı yakalayarak Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. R.O.A. gözaltına alınırken, hakkında 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'reşit olmayan çocuğa cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.
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