Pencereye sıkışan kediyi itfaiye ekipleri böyle kurtardı

İstanbul Sancaktepe’de boş bir dairenin penceresine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin kedi kurtarma operasyonu, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, önceki akşam 23.00 sıralarında Sakcaktepe Osmangazi Mahallesi Saliha Sokak’ta bulunan boş bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuklar mahallede oyun oynarken, boş bir dairenin üst taraftan açık olan penceresine sıkışmış bir kedi olduğunu gördü. Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayacağını anlayan çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.