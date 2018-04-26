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Pendik E-5 Otoyolu’nda kamyoncu terörü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 09:41 | Son Güncelleme

Pendik E-5 Otoyolu’nda makas atarak seyreden iki kamyon sürücüsü tehlike saçtı.

Pendik E-5 Otoyolu’nda makas atarak seyreden iki kamyon sürücüsü tehlike saçtı. Bir otomobil sürücüsünün kendilerini görüntülediğini fark eden kamyoncular aracın önünü keserek sürücüye tepki gösterdi. Yaşanan kamyoncu terörü saniye saniye kameraya yansıdı.
Pendik E-5 Otoyolu’nda iki kamyon sürücüsü hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak tehlike saçtı. Trafikte makas atarak seyreden kamyoncular kazaya davetiye çıkardı. Bir otomobil sürücüsü ise yaşanan kamyoncu terörünü cep telefonuyla kaydetmeye başladı.
Otomobil sürücüsünün kendilerini görüntülediğini fark eden kamyoncular aracın önünü kesti. Otomobil sürücüsünün yanına gelerek tepki gösteren kamyoncular, sürücünün aracından inmemesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan kamyoncu terörü ise saniye saniye otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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