Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Pendik'te 2 katlı bina alev alev yandı. Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın saat 06.30 sıralarında Pendik Göçbeyli Mahallesi'nde çıktı. Alt katı restoran olarak kullanılan 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı kapladı. Vatandaşlar yangına müdahale ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Pendik, Kurtköy, Tuzla ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardında söndürdü. Yangında can kaybı olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi
Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
MHP'den 3 partiye davet yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Uçak evin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum