Pendik’te denizde bulunan cesede lodos engeli

Pendik’te deniz yüzeyinde fark edilen bir ceset, lodosun etkisi ile uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Denizde oluşan dalgalar, deniz polisinin çalışmalarına engel olurken, ceset olay yerine gelen dalgıçlar tarafından alındı.
Pendik sahilde, 15 Temmuz Şehitler Camii’nin karşısında deniz yüzeyinde vatandaşlar tarafından fark edilen ceset, polise bildirildi. İhbarın ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi. Bir erkeğe ait cesedi çıkarmak için çalışma başlatan deniz polisi, lodosun etkisi ile oluşan dalgalar nedeniyle cesede uzun süre müdahale edemedi. Bunun üzerine karadan müdahale için itfaiye ekibinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de cesedin denizde sürekli hareket etmesi ve mesafenin uzak olması nedeniyle herhangi bir müdahale de bulunamadı. Deniz polisi denizden, polis ve itfaiye ise karadan deniz yüzeyindeki cesedi bir süre takip etti.
Uzun süren bekleyişin ardından olay yerine gelen dalgıçlar, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Dalgıçlar, dalganın etkili olduğu denizden güçlükle çıkardı. Erkek bir şahsa ait olduğu belirtilen ceset ile ilgili polis, kimlik tespit çalışması başlattı.
TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum