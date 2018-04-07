Pendik’te eşi tarafından öldürülen adamın cenazesi ailesine teslim edildi

İstanbul Pendik’de tartıştığı karısı tarafından öldürülen adamına cenazesi ailesine teslim edildi.

Pendik’te dün gece saatlerinde, B.F. ile Serkan F. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıkmıştı. Yaşanan tartışmada B.F. evde bulunan av tüfeği ile kocası Serkan F.’yi vurmuştu. Olay yerindeki savcının incelemelerin ardından Serkan F.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılarak inceleme başlatıldı. İşlemleri tamamlanan Serkan F.’nin cenazesi ağabeyi ve aile yakınlarına teslim edildi.