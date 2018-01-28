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Pendik'te fabrika yangını

YAŞAM HABERLERİ | 28.01.2018 08:03 | Son Güncelleme 58 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHAPendik'te bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ölü yada yaralı olmazken maddi hasar meydana geldi.Kurtköy Mahallesi, Ensar Caddesi üzerinde bulunan metal fabrikasında sabah saat 06:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına; Tuzla, Pendik, Orhanlı, Sultanbeyli ve Kartal İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.SU KÖPÜK KULESİ İLE MÜDAHELE EDİLDİÇok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından fabrika yangınlarında daha hızlı müdahale etmek için alınan Su Köpük Kulesi de katıldı. Büyük yangınlarda kullanılan kule yangına köpük sıkarak müdahale etti.BİNANIN ARKASINDAN DELİK AÇILDIİftaiye ekipleri binanın iki tarafından da müdahale ederken arka tarafta bulunan ekipler, binanın metal bölümlerini sökerek açtıkları deliklerden içeri su sıkarak yangına müdahale etti.YANAN KARTON KUTULARI PERSONEL DIŞARI ÇIKARDIİtfaiye ekiplerine fabrika çalışanları da yardım etti. Fabrikanın içinde bulunan ve bazılarının yandığı görülen karton kutular çalışanlar tarafından dışarı çıkarılarak söndürüldü.

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