Pendik'te feribot kıyıya çarptı; 10 yaralı (2)

Anıl UÇAN-Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada ilk belirlemeye göre 7 kişi yaralandı.
Yalova'dan Pendik'e gelen "Fatih Sultan Mehmet 1" feribotu saat 14.45 sıralarında yanaştığı sırada teknik arıza nedeniyme iskeleye çarptı. Kazada 10 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bazı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken bazılarına da olay yerinde müdahale edildi.
(FOTOĞRAF)
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum