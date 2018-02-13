Pendik’te inşaat halindeki binada bulunan 2 ceset morga kaldırıldı

Pendik’de inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda bulunan 2 ceset morga kaldırıldı.

Pendik, Kaynarca Bahattin Veled Caddesi’nde bulunan inşaat halindeki binaya giren vatandaşlar asansör boşluğunda ceset olduğunu fark edip polise haber vermişti. Olay yerine gelen olay yerine inceleme ekipleri yaptıkları incelemenin ardından 2 ceset cenaze aracına konularak morga sevk edildi. Cesetlerin üzerinde ise kimlik çıkmadığı öğrenildi.