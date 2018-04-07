Pendik’te kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın, adliyeye sevk edildi

Pendik’te tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldüren B.F., adliyeye sevk edildi.
Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda tartıştığı kocası Sedat F.’yi av tüfeğiyle öldüren B.F., polis ekiplerine teslim oldu. Geceyi Pendik Asayiş Büro Amirliği’nde geçiren B.F., ifadesinin alınmasının ardından sabah adliyeye sevk edildi. B.F’nin gazetecilerin "neden kocanızı ölürdünüz" sorusunu yanıtsız bıraktığı görüldü.
Olayda hayatını kaybeden Sedat F.’nin cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği öğrenildi.
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