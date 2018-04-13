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Pendik’te kocasını öldüren ve serbest bırakılan kadın, savcının itirazı üzerine tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Pendik’te tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldüren ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan kadın, savcılığın itirazı üzerine “eşi kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 7 Nisan’da meydana gelen olayda iddiaya göre B.F., tartıştığı kocası Sedat Filiz’i av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.Olayın ardından adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan şüpheli, “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Pendik’te tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldüren ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan kadın, savcılığın itirazı üzerine “eşi kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 7 Nisan’da meydana gelen olayda iddiaya göre B.F., tartıştığı kocası Sedat Filiz’i av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.
Olayın ardından adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan şüpheli, “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda eşinin kendisine ve çocuklarına eziyet ettiğini belirterek, “Uyumadan önce, ‘Hepinizi geberteceğim’ dedi. Tüfek de başucundaydı. Uyanınca tüfekle eylemde bulunmaması için tüfeği aldığım sırada tüfek birden ateş aldı. Ateş etme gibi bir niyetim yoktu. Sadece bana ve çocuklarıma zarar vermesini engellemeye çalıştım. Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu” dedi. Sorgusu tamamlanan şüpheli B.F., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Savcıdan karara itiraz
Savcının karara itiraz etmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan B.F., bugün yeniden Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

“Eziyete 15 yıldır katlanıyorum”
Şüpheli B.F. sorgusunda, “Savunmalarımı daha önceki aşamalarda yaptım. Anlattığım eziyete 15 yıldır katlanıyorum. Cinayet işleme niyetinde olsam 15 yıldır bunu yapmış olurdum. Bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım var” dedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, “Müvekkil olayı kasten işlememiştir. En küçükleri 2 ve 4 yaşında olan 5 çocuk sahibidir. Maktulün kasten yaralama suçundan 22 kaydı bulunmaktadır. Müvekkilin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Sorgusu tamamlanan şüpheli B.F., “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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