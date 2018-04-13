Pendik’te kocasını öldüren ve serbest bırakılan kadın, savcının itirazı üzerine tutuklandı

Pendik’te tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldüren ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan kadın, savcılığın itirazı üzerine “eşi kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 7 Nisan’da meydana gelen olayda iddiaya göre B.F., tartıştığı kocası Sedat Filiz’i av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

Olayın ardından adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan şüpheli, “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda eşinin kendisine ve çocuklarına eziyet ettiğini belirterek, “Uyumadan önce, ‘Hepinizi geberteceğim’ dedi. Tüfek de başucundaydı. Uyanınca tüfekle eylemde bulunmaması için tüfeği aldığım sırada tüfek birden ateş aldı. Ateş etme gibi bir niyetim yoktu. Sadece bana ve çocuklarıma zarar vermesini engellemeye çalıştım. Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu” dedi. Sorgusu tamamlanan şüpheli B.F., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.