Pendik'te korkunç infaz kamerada; Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) PENDİK'TE ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan Pakistan uyruklu kişi hayatını kaybetti. Olay dün saat 13.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi Cemil Meriç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ayakları bağlı yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. AYAKLARI ÇARŞAFLA BAĞLANMIŞ Polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin cesedi eve evinde geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan kişinin 3 ev arkadaşını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme polisleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Görgü tanıkları "7-8 kişi birlikte kalıyorlar. Yerde görünce araç çarptı zannettik" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise "Çatıda dövdüler adamı herhalde. Beyaz bir çarşafla balkondan atmışlar" dedi. Polis olaya karışan kişi yada kişileri yakalamak için geniş çaplı araştırma yaptı. fotoğraflı DHA-Güvenlik - Türkiye-İstanbul / Pendik - Cengiz ÇOBAN



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