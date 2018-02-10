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Pendik’te korkutan yangın: aile son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 09:37 | Son Güncelleme

Pendik’te 3 katlı bir binanın 1’inci katında yangın çıktı.

Pendik’te 3 katlı bir binanın 1’inci katında yangın çıktı. Evde bulunan aile itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Pendik Fatih Mahallesi Hürriyet Caddesinde bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Esenyalı’da bulunan 3 katli bir binanın 1’inci katındaki daire henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın cadde üzerinde paniğe neden oldu. Vatandaşlar hızlı bir şekilde binayı boşaltırken, sokakta bulunanlar ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla alev alev yanan daireye doğru giderek, evde bulunan aileyi son anda kurtardı. Müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Binada inceleme yapan polis ekipleri, şans eseri can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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