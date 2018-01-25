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Pendik'te otomobil üst geçitten böyle uçtu

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

Üst geçitten alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHAPendik'te araç üst geçidinden alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kaza saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Pendik'te Mustafa Günaydın'ın henüz bilinmeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, üst geçitten alt yola uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ters dönen araçta sıkışan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında alt yoldan şans eseri başka bir aracın geçmemesi kazanın boyutunun büyümesinin önüne geçtib

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