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Pendik’te tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldüren 5 çocuk annesi Betül Filiz, tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 18:37 | Son Güncelleme

IHAAW183024-ASA/07-04-2018 - Pendik’te tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldüren 5 çocuk annesi Betül Filiz, tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 07.04.2018 18:30:24 TSI NNNN

IHAAW183024-ASA/07-04-2018

- Pendik’te tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldüren 5 çocuk annesi Betül Filiz, tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07.04.2018 18:30:24 TSI
NNNN

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