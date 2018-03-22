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Pendik’te üç katlı binada yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 17:48 | Son Güncelleme

Pendik’te üç katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın diğer katlara da sıçradı.

Pendik’te üç katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın diğer katlara da sıçradı. Yangında binanın iki katı kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Varlık Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.30 sıralarında binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın diğer katları da sararken, binada yaşayanlar kendilerini güçlükle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk önce yangına merdivenle müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, daha sonra bina içine girerek soğutma çalışması başlattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 katlı binanın 2 katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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