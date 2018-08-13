Pendik'te uyuşturucu operasyonu : 4 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)

PENDİK İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçerek Pendik Yenişehir Mahallesi’nde uyuşturcu satışı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobil ve daireye geçtiğimiz Cumartesi günü operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda G.K., M.Ş., F.K. ve İ.B. yakalanarak gözaltına alınırken, 8 kilo 444 gram skunk, 2 hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette yapılan sorgulamasında G.K.’nın 'Silahlı yağma', 'Uyuşturcu madde ticareti', ve 'Cezaevi firarisi' olduğu, M.Ş.’nin ise 'Dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından kayıtları olduğu belirlenerek aranması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.K., M.Ş., F.K. ve İ.B. adliyeye sevk edildi.

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