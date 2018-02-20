Pendik'te uyuşturucu operasyonu; 4 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) PENDİK İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kilo 728 gram bonzai ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.
Polis ekipleri, Pendik Çınardere Mahallesi’nde bulunan bir otomobilde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine 6 Şubat’ta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda otomobilde bulunan F.A., M.K., F.D. ve L.K. yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 3 kilo 728 gram bonzai, 1 tabanca ile 9 bin 490 lira ele geçirildi. Şüphelilerden F.A.’nın yapılan detaylı sorgulamasında ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘Görevi yaptırmamak için direnme’, ‘Uyuşturucu madde bulundurmak’, ‘Hırsızlık’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarında kaydının bulunduğu, F.D.’nin ise, ‘Yaralama’ suçundan aranması bulunduğu belirlendiği öğrenildi. 4 Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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