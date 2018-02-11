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Pendik’te uyuşturucu tacirlerine operasyon

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 08:57 | Son Güncelleme

Pendik’te asayiş büro ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Pendik’te asayiş büro ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerinden yaklaşık 3,5 kilogram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca çıktı.
Pendik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çınarlı Mahallesi Yanyol Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonuna gelen bir araçtan şüphelenen ekipler, aracı takibe aldı. Takip sırasında bir kişinin kısa bir süre sonra başka bir araca binip 1 dakika sonra indiğini gören ekipler, aracı Kaynarca’da durdurdu.
Araçta bulunan F.A., L.K. ve F.D. isimli şüpheliler üzerilerinde bulunan bonzai ile yakalandı. Araçta yapılan aramada ise 203 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların telefon görüşmelerini incelemeye alan polis ekipler M.K. isimli şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonrasında M.K. isimli şahıs Kartal’da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye ait iki ev adresinde arama yapan polis ekipleri 3 kilo 488 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahısların GBT sorgularında ise F.A.’nın 7 farklı suçtan, F.D.’nin ise basit yaralama suçundan dolayı aranmasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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