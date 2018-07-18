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Peribacalarının gölgesinde senfoni

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 12:46 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Antik Kentler Konserleri' kapsamında, Peribacaları bölgesinde arasında 'Senfoni ile Müziğimiz' konseri verildi.

Peribacalarının gölgesinde senfoni

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Antik Kentler Konserleri' kapsamında, Peribacaları bölgesinde arasında 'Senfoni ile Müziğimiz' konseri verildi.
Avanos ilçesinin Peribacaları ve doğal güzelliklerle bezenmiş Zelve-Paşabağları bölgesinde gerçekleştirilen konsere, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen de katıldı. Orhan Şallıel şefliğinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın verdiği konseri ayrıca, daire müdürleri, ilçe belediye başkanlarıyla, sanatseverlerin çeşitli ülkelerin büyükelçileri de izledi.

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Peribacalarının gölgesinde senfoniPeribacalarının gölgesinde senfoniPeribacalarının gölgesinde senfoniPeribacalarının gölgesinde senfoni

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