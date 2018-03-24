Personel servis otobüsü eve çarptı: 3 yaralı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ESHOT personel servis otobüsü eve çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Cengizhan Mahallesi 1620/12 Sokak'ta meydana geldi. Personel servisi olarak çalışan Müjdat İrgül (45) yönetimindeki 35 UK 567 plakalı ESHOT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Umut Tengü'nün (33) yaşadığı eve çarptı. Gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, otobüste sıkışan şoför İrgül'ü çıkardı. Kolu kırılan Müjdat İrgül, ambulansla kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hafif yaralanan iki personele ise olay yerinde müdahale edildi.

'DEPREM OLDU ZANNETTİK'

Ev sahibi Umut Tengü, "Biz gece evde uyurken, büyük bir gürültüyle uyandık. Mahalledekiler de deprem oldu zannetmiş. Dışarı çıktığımızda otobüsü gördük. Çok şükür şoföre bir şey olmamış. Biz otobüsü görür görmez itfaiye ve sağlık ekiplerini aradık ve itfaiye ekipleri şoförü kurtardı" dedi.

Mahalle sakinlerinden Gönül Alyaz (60) ise, "Yatarken bir gümbürtü geldi. Biz deprem oldu zannettik, hemen uyandık. Bu bir değil, iki değil. Her yağmur yağdığında burada kazalar oluyor. Yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

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