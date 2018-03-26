Peştemal, duş jeli ve sabun hırsızı karı-koca turistler kameraya yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iş yerinden 2 gün üst üste peştemal, duş jeli ve sabun çalan yabancı uyruklu karı-koca turistler, güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerden yola çıkan jandarma iki şüpheliyi kaldıkları otelde gözaltına aldı. İş yeri sahibine zararı karşılama sözü veren iki şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesinde bir iş yerinde yaşandı. 1’inci gün iş yerine gelen Alman uyruklu G.G. ve W.G., doğal ürünler satan iş yerinden önce küçük bir ürün alıp parasını ödeme bahanesiyle kasiyeri içeri soktu. Alman turistin eşi G.G. ise bu arada kapının önündeki tezgahtan aldığı duş jeli, sabun gibi ürünleri elindeki poşete doldurdu. 2’nci gün ise iş yerine yalnız gelen kadın alman turist G.G., etrafını kolaçan edip yine tezgahtaki duş jellerini alıp poşete doldurdu. Bu arada Alman turist malzemelerin alındığı belli olmasın diye, ürün alıp boşalttığı yerleri, rafın arkasındaki ürünleri öne çıkartarak kapatmaya çalıştı ve daha sonra hızlı adımlarla iş yerinden uzaklaştı. Olay, iş yeri sahibinin aynı müşterinin iki gün arka arka gelmesinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi hırsızlığı fark edip jandarmaya bilgi verdi.

İş yerinin güvenlik kameralarından yola çıkan Kumköy Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından W.G. ve G.G. isimli 2 yaşlı Alman turisti konakladıkları otelde gözaltına aldı. Turistler jandarmada ifadelerinin alınması ve zararın karşılanması konusunda iş yeri sahibiyle uzlaşmalarının ardından serbest bırakıldı.

İş yeri sahibi Ahmet Helvacı, yaşlı kadın turistin 1’inci gün eşiyle birlikte, ertesi gün yalnız geldiğini belirterek, "İlk gelişlerinde küçük bir ürün alırken 2’nci gelişinde hiçbir şey almadan ayrıldı. Durumdan şüphelenip güvenlik kamerasını izlediğimde 1’inci gün eşi aldıkları ürünün parasını ödemek için kasiyer arkadaşla birlikte kasaya giderken yaşlı kadın peştamal, duş jeli ve sabunu çantasına koyuyor. 2’nci gelişinde yalnız geliyor ve raftan duş jelini elindeki poşete koyduktan sonra jeli aldığı yerin belli olmaması için rafı düzeltmeyi ihmal etmiyor. Diğer esnafların aynı durumla karşılaşmamaları için bu turistlerin teşhir edilmelerini istiyorum” dedi.