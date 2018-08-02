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Pet şişeden bonzai çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

BOLU'da jandarmanın yolcu otobüsünde yaptığı aramada, pet şişeye doldurulmuş 100 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Pet şişeden bonzai çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da jandarmanın yolcu otobüsünde yaptığı aramada, pet şişeye doldurulmuş 100 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM yolunda uygulama yaptı. Uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu. Yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpek bir yolcuyu koklayıp tepki verdi. Şüpheli üzerinde yapılan aramada, pet şişeye doldurulmuş 100 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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