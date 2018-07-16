Peynir bidonlarından 5 kilo 350 gram eroin çıktı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, bir otobüste yapılan aramada peynir bidonların içerisinde oluşturulan alana gizlenen 5 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.
Kocaeli Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Otobüste bulunan İ.T.'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerinde üzeri arandı. İ.T.'nin bagajda bulunan valizinin olup olmadığı sorulurken, içi peynir dolu iki bidonun olduğu öğrenildi. Bidonlar açıldığında peynirler görülürken, bidonun içerisinde ayrı bir bölümün daha olduğu görüldü. Plastik bidonlar kesildiğinde eroin dolu paketler ortaya çıktı. Toplam 5 kilo 350 gram eroin ele geçirilirken, İ.T. gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde
Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!
Burası ne Akdeniz ne de Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor
Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi
Kocasının telefonunu kurcalayınca iğrenç gerçek ortaya çıktı! Meğer tuvalete kamera koyup...
Muharrem İnce'den dikkat çeken 'kur' açıklaması
Türk istihbaratı Suriye'de paketledi, Türkiye'ye getirdi
İsrail'den Ortadoğu'yu sarsacak hamle! Kritik gün bugün...
Sivas'ta sokağa atılan cansız manken polis ekiplerini alarma geçirdi
Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum