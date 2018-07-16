Peynir bidonlarından 5 kilo 350 gram eroin çıktı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, bir otobüste yapılan aramada peynir bidonların içerisinde oluşturulan alana gizlenen 5 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Otobüste bulunan İ.T.'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerinde üzeri arandı. İ.T.'nin bagajda bulunan valizinin olup olmadığı sorulurken, içi peynir dolu iki bidonun olduğu öğrenildi. Bidonlar açıldığında peynirler görülürken, bidonun içerisinde ayrı bir bölümün daha olduğu görüldü. Plastik bidonlar kesildiğinde eroin dolu paketler ortaya çıktı. Toplam 5 kilo 350 gram eroin ele geçirilirken, İ.T. gözaltına alındı.

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