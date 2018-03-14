Peynir bidonunda uyuşturucu çıktı

Siirt’te peynir bidonunun içerisine gizlenmiş vaziyette esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt’ten İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde şüphe üzerine yapılan aramada peynir bidonunun içerisine gizlenmiş halde 16,70 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına D.Ö. adlı şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynı tarihte Diyarbakır’dan Siirt’e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Siirt Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bir adreste yaptığı aramada 267,60 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.B isimli şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.
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