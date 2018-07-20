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Picasso tarzı resimleriyle dikkat çekiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 14:33 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediyesi Engelliler Merkezi’nde aldığı resim eğitiminin ardından sergi açan otizmli Mahsun Gül (23), yaptığı Picasso tarzı resimleriyle dikkat çekiyor. İsmi 'İzmirli Picasso' olarak anılan Mahsun Gül’ün en büyük hayali, resim atölyesi açıp ünlü ressamlarla çalışmak.

Picasso tarzı resimleriyle dikkat çekiyor

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi Engelliler Merkezi’nde aldığı resim eğitiminin ardından sergi açan otizmli Mahsun Gül (23), yaptığı Picasso tarzı resimleriyle dikkat çekiyor. İsmi 'İzmirli Picasso' olarak anılan Mahsun Gül’ün en büyük hayali, resim atölyesi açıp ünlü ressamlarla çalışmak.
İzmir’de yaşayan Mahsun Gül'e çocukluğunda otizm teşhisi kondu. Özel eğitim gördü ve normal okullarda yaşıtlarıyla birlikte okudu. Ege Üniversitesi Oto Boya ve Karoseri Bölümü’nü bitirdi. Yaşıtları gibi konuşamayan Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin KPSS hazırlık kurslarına katıldığı sırada Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde engellilere yönelik açılan resim kursları ilgisini çekti. Kursa kayıt yaptıran Mahsun Gül, 2 yıl içinde resim öğretmeni Ömür Öcal Asri’nin destekleriyle kendini geliştirip, Picasso tarzı resimleriyle dikkat çekmeye başladı.
Ünlü İspanyol ressam ve heykeltıraş Picasso’nun çizgilerini ve sanatını kendine yakın bulan Mahsun Gül, şimdi gece gündüz ünlü ressamın resimlerini kendi yorumu ve renkleriyle yapıyor. Picasso’nun resimlerini kendine çok yakın bulduğunu ve onun resimlerini gördükten sonra hayatını araştırmaya başladığını belirten Mahsun Gül, ünlü ressama, "Picasso olmazsa resim sanatı olmaz" diyecek kadar hayran. 23 yaşındaki Mahsun’un şimdi en büyük hedefi kendi atölyesini kurmak ve ünlü ressamlarla birlikte çalışabilmek.

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Picasso tarzı resimleriyle dikkat çekiyorPicasso tarzı resimleriyle dikkat çekiyorPicasso tarzı resimleriyle dikkat çekiyorPicasso tarzı resimleriyle dikkat çekiyor

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