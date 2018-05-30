Pide arasındaki eroine 3 tutuklama

MERSİN, (DHA) - MERSİN, (DHA)- MERSİN polisi, ekmek arasına gizledikleri eroini

doğu illerinden getiren 2 kişi ile uyuşturucuyu teslim alan 1 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmasında doğu illerinden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, getirdikleri uyuşturucuyu Mersin’deki bir kişiye teslim edecekleri tespit edilen 2 kişinin içinde bulunduğu aracı takibe alarak, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi’nde buluşma anında operasyon yaptı. Operasyonda araçta yapılan aramada pidelerin arasına gizlenmiş vaziyette 730 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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