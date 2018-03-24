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Pide salonu küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 01:29 | Son Güncelleme

Bursa’da bir pide salonunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın ikinci katını küle çevirdi.Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Kılıçaslan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren pide salonunun ikinci katında bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı.

Bursa’da bir pide salonunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın ikinci katını küle çevirdi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Kılıçaslan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren pide salonunun ikinci katında bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Alevler binayı kısa sürede sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hasan Tığlı’ya ait iş yerine müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin alt kat ve yan binalara sıçramasını engelleyerek yangını 40 dakika süren müdahale sonrasında döndürerek kontrol altına aldı. Polis, yanan binanın önünde emniyet tedbiri alırken, 112 sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Yangında pide salonunun ikinci katı tamamen yanarak maddi hasar oluştu. Can kaybı ise yaşanmadı. Polis, yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Pide salonu küle döndü

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Pide salonu küle döndü

Pide salonu küle döndü
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Pide salonu küle döndü

Pide salonu küle döndü
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Pide salonu küle döndü

Pide salonu küle döndü
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Pide salonu küle döndü

Pide salonu küle döndü
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Pide salonu küle döndü

Pide salonu küle döndü
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Pide salonu küle döndü

Pide salonu küle döndü
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Pide salonu küle döndü

Pide salonu küle döndü
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