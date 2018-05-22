Pikabı yutan göçükteki çalışmada, doğal gaz hattı patladı (1)

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- SAĞANAK nedeniyle hayatın felç olduğu Erzurum'da, dün merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara Caddesi'ndeki göçükle oluşan ve bir pikabı yutan çukurda, çalışmalar sırasında kepçe doğal gaz boru hattını patlattı. Çevrede önlem alan zabıta, polis ve diğer görevliler bölgeden hızla uzaklaştı. Doğal gaz firması ekiplerinin müdahalesinin ardından çalışmalara kaldığı yerden devam edildi. Erzurum'da dün öğle saatlerinde başlayan ve hayatı felç eden sağanakta, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı, yollar göle döndü. Yaraların sarılmaya çalışıldığı kentte, ekipler çalışmalarını, yolda göçük meydana gelen merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara Caddesi'nde yoğunlaştırdı. Göçükle birlikte oluşan ve park halindeki bir pikabı yutan çukurun kapatılma çalışmaları sırasında, kepçenin doğal gaz borusunu patlatmasıyla büyük panik yaşandı. Borulardan gaz sızıntısı başlarken, çevrede önlem alan zabıta, polis, diğer görevliler ve vatandaşlar bölgeden uzaklaştı. Bu sırada doğal gaz firmasının bir görevlisi, doğal gaz borusunu katlayarak sızıntısı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Palen Doğalgaz Acil ekipleri müdahale ederek, sızıntıyı giderdi. Ekiplerin müdahalesinin ardından çalışmalara kaldığı yerden devam edildi. 216 EV VE 16 İŞ YERİ SULAR ALTINDA KALDI Erzurum Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, kentteki durum hakkında yaptığı açıklamada, yoğun yağışta rögarların tıkanması sonucu çok sayıda bodrum katını su bastığını bildirdi. Merkez Yakutiye, Palandöken, Aziziye ile Narman ve Karaçoban ilçelerinde 216 ev, 16 iş yeri, 2 ahır ve 1 samanlığın sular altında kaldığı kaydedildi. Narman ilçesindeki cami, okul ve Halk Eğitim Merkezi'nin bodrum katları da suyla doldu. Yağış nedeniyle Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık Mahallesi'nde Zeynep Hamza'ya ait gecekondunun oturma odasının tabanında çökme meydana geldi. Olay sırasında evde hiç kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Gölbaşı semtinde de bir evin duvarı, yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı. Evin boş olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirdi. OLTU ÇAYI TAŞTI Öte yandan, Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşan sular iş yerlerine ve ekili alanlara zarar verdi. Arazi sahiplerihden Filiz Şimşek, "Oltu Çayının kenarı yapıldığında nerdeydiler. Bu bostanı yaparken kolum sakat oldu. Benim gibi niceleri var. Yazık, günah bütün emeklerimiz boşa gitti" dedi.

