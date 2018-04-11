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Pikabın yaşlı adamı ezdiği an kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 23:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da pikabın yaşlı adama çarparak ölümüne neden olduğu an güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 15’inci kilometresinde yaşandı.

Şanlıurfa’da pikabın yaşlı adama çarparak ölümüne neden olduğu an güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 15’inci kilometresinde yaşandı. Ahmet D.’nin kullandığı 63 BB 620 plakalı pikap, yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Kavas Akyıldırım’a çarptı. Yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyarak olay yerine giden şahsın yakınları, sinir krizleri geçirdi.

Çarpma anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, kaza anı bir yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Yol kenarından karşıya geçmeye çalışan yaşlı adamın, hızla gelen pikabın çarpması sonucu savrulduğu görülüyor.
Akyıldırım’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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