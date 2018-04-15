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Pikniğe giden liselilerin traktörü devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, piknik yapmaya giden lise öğrencisi arkadaşların bulunduğu traktör devrildi.

Pikniğe giden liselilerin traktörü devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, piknik yapmaya giden lise öğrencisi arkadaşların bulunduğu traktör devrildi. Kazada traktörü kullanan Ali Akkoca (16), yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Yaylabaşı köyünde meydana geldi. Lise öğrencisi arkadaşlar, pikniğe gitmek için bir araya geldi. Liselilerin bulunduğu, Ali Akkoca yönetimindeki 19 HE 701 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Akkoca, yaşamını yitirirken, araçtaki Hakan Kayabaşı (17), Özkan Karaca (16) ve Ayhan Yalçın (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Akkoca'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Pikniğe giden liselilerin traktörü devrildi: 1 ölü, 3 yaralıPikniğe giden liselilerin traktörü devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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