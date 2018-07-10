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Piknik alanında intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 15:46 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde bir firmada şoförlük yapan Hakan E.

Piknik alanında intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde bir firmada şoförlük yapan Hakan E. (44), piknik alanında kendini iple kameriyeye asarak yaşamına son verdi.
Evli ve 2 çocuk babası Hakan E., bugün saat 11.00 sıralarında Adnan Mendes Kent Ormanı'ndaki piknik alanında kameriyeye iple asılı halde ölü bulundu. Piknikçilerin durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibi, Hakan E.'nin intihar ettiğini belirledi. Hakan E.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Aydın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Hakan E.'nin, çevresine olan borçları nedeniyle bunalımda olduğu ve bu nedenle dün akşam saatlerinde otomobiliyle evden ayrıldığı öğrenildi. Jandarma, Hakan E.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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Piknik alanında intihar etti

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