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Piknik alanında uyuşturucu satışına 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 10:41 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, piknik alanına otomobille uyuşturucu satmaya gelen Ö.K., E.E., Y.K.

Piknik alanında uyuşturucu satışına 4 gözaltı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, piknik alanına otomobille uyuşturucu satmaya gelen Ö.K., E.E., Y.K. ve A.B. jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli İlçe Jandarma ekipleri, piknik alanında uyuşturucu satıldığını öğrendi. Harekete geçen jandarma, bölgede önlem aldı. İki ayrı otomobille piknik alanın gelen E.E., Ö.K., Y.K. ve A.B. yakalandı. Araçlarında ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar kullanıma hazır halde esrar, 50 gram kristal adlı uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu hap ile 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 16 av tüfeği fişeği, 2 bin 725 TL para ve 5 cep telefonu bulundu. Ayrıca şüphelilerin yapılan kimlik sorgulamasında E.E.'nin kasten adam yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma, Ö.K.'nin hırsızlık ve emniyeti suiistimal, Y.K. ve A.B.'nin ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından sabıkalı oldukları öğrenildi. Yakalanan uyuşturucu ve malzemelere el konuldu. Jandarmaya götürülen zanlıların sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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