Piknik alanındaki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 1'i tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir piknik alanında, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Nazilli'nin kırsal İsabeyli Mahallesi'ndeki bir piknik alanında uyuşturucu satıldığını belirleyip, dün sabah saatlerinde önlem aldı. İki ayrı otomobille piknik alanına gelen şüpheliler Ö.K., A.B., Y.K. ve E.E. suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerleri, otomobilleri ve evlerindeki aramalarda 50 gram 'kristal' olarak bilinen uyuşturucu madde, 2 ecstasy uyuşturucu hap, uyuşturucu içmekte kullanılan 4 aparat, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 2 bin 725 TL para, ruhsatsız 1 tabanca, 10 mermi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edilen 5 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden hırsızlık ve emniyeti suiistimal suçundan sabıkalı Ö.K., uyuşturucu madde ticareti yapmaktan sabıkalı A.B. ve Y.K. ile kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından sabıkalı E.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.K. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

