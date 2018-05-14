HABER

Piknik ateşi ormanı yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 18:55 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, mangal ateşinden çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Piknik ateşi ormanı yaktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, mangal ateşinden çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Alevler, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.
Bugün saat 16.00 sıralarında, Aktepe Mahallesi'ndeki Gökpınar Baraj Göleti yanındaki ormanlık alanda, piknik yapan kişilerin yaktığı mangal ateşinin kuru otlara sıçraması nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede yayıldı. Alevlere Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri su sıkarak müdahalede bulundu. Alevler 1 saatte söndürüldü. Yangında, 1 hektarlık ormanlık alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Piknik ateşi ormanı yaktı

Akşener-İnce görüşmesinde ilginç diyalogAkşener-İnce görüşmesinde ilginç diyalog
Mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişmeMezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme
Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.