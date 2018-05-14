Piknik ateşi ormanı yaktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, mangal ateşinden çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Alevler, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.
Bugün saat 16.00 sıralarında, Aktepe Mahallesi'ndeki Gökpınar Baraj Göleti yanındaki ormanlık alanda, piknik yapan kişilerin yaktığı mangal ateşinin kuru otlara sıçraması nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede yayıldı. Alevlere Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri su sıkarak müdahalede bulundu. Alevler 1 saatte söndürüldü. Yangında, 1 hektarlık ormanlık alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
İsrail saldırılarında engelli Filistinliler özellikle mi hedef oluyor?
İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Bursa'da FETÖ'nün kripto emniyet listesine baskın: 116 polise gözaltı
İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum