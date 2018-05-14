Piknik ateşi ormanı yaktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, mangal ateşinden çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Alevler, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Bugün saat 16.00 sıralarında, Aktepe Mahallesi'ndeki Gökpınar Baraj Göleti yanındaki ormanlık alanda, piknik yapan kişilerin yaktığı mangal ateşinin kuru otlara sıçraması nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede yayıldı. Alevlere Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri su sıkarak müdahalede bulundu. Alevler 1 saatte söndürüldü. Yangında, 1 hektarlık ormanlık alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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