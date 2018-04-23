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Piknik dönüşü kaza: 1 ölü, 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 09:50 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, piknikten dönen 10 kişinin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu.

Aziz GÜVENER/TARAKLI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, piknikten dönen 10 kişinin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Araçta bulunan 9 aylık bebek öldü, 9 kişi ise yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında, Taraklı Hacımurat Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile üyelerinin bulunduğu 10 kişi ormanlık alanda piknik yaparak evlerine gitmek üzere yola çıktı. 31 yaşındaki Zekeriya Onat idaresindeki 68 KV 058 plakalı cip sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprüden çaya uçtu. Takla atarak ters duran cipi gören yoldan gçenler yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yarısı suyun içinde kalan araçtan yaralıları çıkardı. 9 aylık bebek Ümeyra Onat'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan İsmail (72), Zekeriya, Melike (35) ile Saliha Onat (45), Fatma (36), Fatih(39), Ahmet(10), Nurgül(12) ve Eyüp Türkan (14) Taraklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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